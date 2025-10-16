Visite al Sacro Monte C’è la mappa interattiva

Una mappa digitale interattiva per andare alla scoperta del Sacro Monte di Varese. La nuova proposta fa parte del progetto “Da Globale a locale”, promosso dal Comune con il sostegno del Ministero del Turismo con l’obiettivo di valorizzare i territori del Sito Unesco Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. La mappa, consultabile online sul sito www.sacromontedivarese.it, è disponibile in italiano e in inglese e anche nella versione mobile. Si tratta di una panoramica a volo d’uccello sul borgo, il viale delle cappelle e le vie di avvicinamento al santuario. Cliccando sugli otto punti di interesse si possono conoscere le bellezze di un luogo unico, con approfondimenti sulla sua storia, l’arte e i sentieri più suggestivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Visite al Sacro Monte . C’è la mappa interattiva

