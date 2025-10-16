Visita all' Orto botanico e giardino delle biodiversità

Domenica 26 Ottobre 2025. Una visita guidata per scoprire uno dei tanti tesori padovani, in questo caso un sito che si fregia del titolo di essere patrimonio Unesco: l'Orto Botanico. Di proprietà dell'ateneo cittadino, istituito nel 1545, è il più antico del mondo occidentale che ancora conservi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

