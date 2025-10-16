Virus respiratorio sinciziale la Regione estende l' immunizzazione anche ai nati da aprile 2025 Calano i ricoveri
La Regione Emilia-Romagna amplia la platea dei destinatari della campagna di prevenzione contro le infezioni da Virus respiratorio sinciziale (Vrs), una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei neonati e nei lattanti. Per garantire la massima copertura in vista dell’inizio della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La bronchiolite da virus respiratorio sinciziale è la principale causa di ricovero nei bambini sotto l’anno di vita. È possibile prevenirla: parlane con il Pediatra. Per maggiori informazioni consulta il sito https://vivobene.regione.veneto.it/home #ospedalePadova - facebook.com Vai su Facebook
Policlinico Giaccone, aperte le prenotazioni per la campagna vaccinale - Contro le principali malattie respiratorie stagionali, quali influenza, COVID e Virus respiratorio Sinciziale (VRS). - https://insanitas.it/policlinici/2025/10/13/policlinico-giaccone-aperte-le-pr - X Vai su X
Virus sinciziale respiratorio, la Sin a Occhiuto: intervenga per sollecitare la profilassi - Il presidente regionale Scarpelli denuncia ritardi nella campagna di prevenzione. corrieredellacalabria.it scrive
Virus respiratorio sinciziale, la Società Italiana di Neonatologia chiede l’intervento di Occhiuto - Il presidente regionale Gianfranco Scarpelli sollecita la piena attuazione della profilassi con Nirsevimab in tutte le Aziende sanitarie calabresi ... Da cosenzachannel.it
Virus respiratorio sinciziale, varata la delibera di Giunta regionale: risorse stanziate e modalità operative. Immunizzazione disponibile per tutti i bambini nati dal 1 ... - La Regione Umbria ha dato il via alla campagna di immunizzazione passiva contro il virus respiratorio sinciziale per la stagione epidemica 2025- Da umbrianotizieweb.it