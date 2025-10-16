Virus respiratorio sinciziale la Regione estende l' immunizzazione anche ai nati da aprile 2025 Calano i ricoveri

16 ott 2025

La Regione Emilia-Romagna amplia la platea dei destinatari della campagna di prevenzione contro le infezioni da Virus respiratorio sinciziale (Vrs), una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei neonati e nei lattanti. Per garantire la massima copertura in vista dell’inizio della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

