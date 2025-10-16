Virtus Bologna-Monaco 77-73 | gli highlights

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna torna al PalaDozza e, là dove aveva battuto il Real Madrid, ritrova il successo in Eurolega dopo le sconfitte di Valencia e Parigi. Monaco ko 77-73: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

virtus bologna monaco 77 73 gli highlights

© Gazzetta.it - Virtus Bologna-Monaco 77-73: gli highlights

Altre letture consigliate

virtus bologna monaco 77Eurolega, Virtus Bologna-Monaco 77-73: gli highlights - Dopo il successo all’esordio contro il Real Madrid, la squadra di Dusko Ivanovic ha cancellato le due sconfitte subit ... Lo riporta sport.sky.it

virtus bologna monaco 77Eurolega: seconda vittoria per la Virtus, Monaco ko 77-73 - I campioni d'Italia in carica vincono un match equilibratissimo fino alla fine (all'intervallo lungo i pad ... Si legge su msn.com

virtus bologna monaco 77Basket: Virtus Bologna, spettacolo, brivido e vittoria in Eurolega. Al Paladozza cade anche il Monaco - Dopo il Real Madrid, la Virtus Bologna fa cadere al PalaDozza anche l'AS Monaco, un'altra delle big di Eurolega. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Virtus Bologna Monaco 77