Bologna, 16 ottobre 2025 – Dopo l’arresto e il rilascio di Luca Vildoza e Milica Tasic per l’accusa di lesioni a personale sanitario, anche la Virtus Bologna commenta la vicenda difendendo il proprio giocatore e la moglie, pallavolista serba, attraverso un comunicato pubblicato anche sui social. “Virtus Pallacanestro Bologna, avuto riguardo ai fatti occorsi la notte tra il 15 e il 16 ottobre, che hanno coinvolto Luca Vildoza e sua moglie, comunica quanto segue: il giocatore e la consorte, lungo il tragitto in auto per rientrare alla propria abitazione dopo la gara casalinga disputata al PalaDozza, ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto con un operatore sanitario presente su un mezzo della Croce Rossa Italiana che ha richiesto l’intervento di una volante della Polizia, cui è seguita l’identificazione e l’applicazione delle misure di legge nei confronti dell’atleta e della consorte”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus Bologna difende Luca Vildoza e Milica Tasic: “Si sentono vittime di comportamenti illegittimi”