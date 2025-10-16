Virginia Raffaele Aldo Baglio e un pastore di 84 anni inaugurano la Festa del Cinema di Roma tra pioggia applausi e coppie celebri sul red carpet

Il film d’apertura è La vita va così di Riccardo Milani, storia di coraggio e resistenza ambientata in Sardegna. Sul tappeto rosso, ombrelli aperti e molte coppie del cinema italiano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

