Virginia Giuffre nel libro postumo | Il Principe Andrea credeva che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita

Uscirà in questi giorni il memoriale di Virginia Giuffre. La donna che denunciò gli abusi sessuali subiti da Jeffrey Epstein, si è suicidata lo scorso aprile. Nel libro intitolato Nobody's Girl le accuse a Epstein e al principe Andrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

