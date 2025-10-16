Violenza sui sanitari | l’ambulanza soccorre l’amico lui sale sul mezzo e sfascia tutto
Ferrara, 16 ottobre 2025 – Fa irruzione nell’ambulanza che stava prestando soccorso al suo amico e scatena il caos, costringendo medici e infermieri a trovare rifugio dentro l’auto medica. È stata una notte di follia quella tra ieri e martedì, teatro dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di sanitari che stavano svolgendo il proprio mestiere. A riportare la calma sono stati i carabinieri che, non senza fatica, sono riusciti a bloccare il soggetto esagitato e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Un passo indietro. Tutto comincia intorno all’una. Un automobilista, passando per via Modena, nota sulla strada un uomo in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
` ! La FP CGIL chiede un incontro urgente per discutere della procedura "Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari", inviata a tutti i dipendenti, che prese - facebook.com Vai su Facebook
Nuova aggressione al Pronto soccorso di Ciriè, sette operatori sanitari feriti - Assomed Piemonte), che rilancia con forza il tema della sicurezza nei pronto soccorso piemontesi, ormai al centro ... giornalelavoce.it scrive
Aggressione al Versilia, Graziani (Pd): “Basta alla violenza contro i sanitari” - La candidata per le regionali: "Profonda solidarietà agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari coinvolti dall'ultimo episodio" ... Secondo luccaindiretta.it
Violenza sui sanitari. Morsa al braccio da un paziente - Se c’è un principio da non trasgredire mai nel soccorso sanitario è quello della corretta valutazione della sicurezza della scena per gli operatori, il paziente e tutte le persone che si trovano a ... Lo riporta lanazione.it