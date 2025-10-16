Violenza sui sanitari | l’ambulanza soccorre l’amico lui sale sul mezzo e sfascia tutto

Ferrara, 16 ottobre 2025 – Fa irruzione nell’ambulanza che stava prestando soccorso al suo amico e scatena il caos, costringendo medici e infermieri a trovare rifugio dentro l’auto medica. È stata una notte di follia quella tra ieri e martedì, teatro dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di sanitari che stavano svolgendo il proprio mestiere. A riportare la calma sono stati i carabinieri che, non senza fatica, sono riusciti a bloccare il soggetto esagitato e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Un passo indietro. Tutto comincia intorno all’una. Un automobilista, passando per via Modena, nota sulla strada un uomo in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

