Violenza sessuale a Frosinone arrestato marocchino

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arrestato è accusato di violenza sessuale, oltre che del reato di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

