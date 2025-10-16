Violento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese | muore sul colpo un ragazzo di 24 anni

Un giovane motociclista di 24 anni ha perso al vita nel pomeriggio di oggi 16 ottobre sulla strada Pogliani, nel Torinese: è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un furgone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

