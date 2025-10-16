Violento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese | muore sul colpo un ragazzo di 24 anni

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane motociclista di 24 anni ha perso al vita nel pomeriggio di oggi 16 ottobre sulla strada Pogliani, nel Torinese: è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un furgone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

violento scontro moto furgoneViolento scontro tra una moto e un furgone nel Torinese: muore sul colpo un ragazzo di 24 anni - Un giovane motociclista di 24 anni ha perso al vita nel pomeriggio di oggi 16 ottobre sulla strada Pogliani, nel Torinese: è morto sul colpo dopo essersi ... Da fanpage.it

violento scontro moto furgoneScontro scooter-furgone, muore a 72 anni. La tragedia alle porte di Livorno - L’incidente è avvenuto sulla variante in direzione nord circa un centinaio di metri prima dell'uscita Livorno Centro ... Scrive lanazione.it

violento scontro moto furgoneScontro moto-furgone sul Ponte San Giorgio, 70enne gravemente ferito - Lunghe code si sono formate sull'autostrada A10 per un incidente che ha coinvolto una motocicletta e un furgone. telenord.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Violento Scontro Moto Furgone