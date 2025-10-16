Violentate accoltellate strangolate colpite fino a morire | una strage senza fine quasi 70 femminicidi nel 2025 Tutte le donne uccise dall' odio
Violentate, accoltellate, strangolate, colpite fino a morte. Spesso fatte a pezzi come carne da macello. Le donne in Italia continuano a essere uccise e, come dimostrano i dati del Viminale. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di 7 e 10 anni, furono le giovani vittime del tragico massacro di Ponticelli, avvenuto il 2 luglio 1983 nel quartiere omonimo di Napoli. Rapite, seviziate, violentate e uccise, la loro storia ha segnato profondamente la cronaca ner - facebook.com Vai su Facebook
La strage senza fine, quasi 70 femminicidi nel 2025 - Secondo il Viminale, 51 dei femminicidi sono stati commessi in ambito familiare o affettivo, confermando che oltre otto vittime su dieci muoiono in contesti intimi. Si legge su ansa.it