Violentate, accoltellate, strangolate, colpite fino a morte. Spesso fatte a pezzi come carne da macello. Le donne in Italia continuano a essere uccise e, come dimostrano i dati del Viminale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Violentate, accoltellate, strangolate, colpite fino a morire: una strage senza fine, quasi 70 femminicidi nel 2025. Tutte le donne uccise dall'odio

violentate accoltellate strangolate colpiteLa strage senza fine, quasi 70 femminicidi nel 2025 - Secondo il Viminale, 51 dei femminicidi sono stati commessi in ambito familiare o affettivo, confermando che oltre otto vittime su dieci muoiono in contesti intimi. Si legge su ansa.it

