Violenta rissa nel pieno centro cittadino | ma i protagonisti scappano

Anteprima24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora violenza in città, stavolta a Viale Italia nel pieno centro cittadini, nei pressi della rotonda di San Ciro. I protagonisti sarebbero due cittadini stranieri che si sarebbero affrontati in una violenta rissa. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe degenerato improvvisamente, per cause ancora da chiarire. I passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono accorse sul posto. All’arrivo delle pattuglie, tuttavia, i protagonisti della colluttazione si erano già dileguati. Sull’asfalto restano evidenti tracce di sangue, segno della durezza dello scontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

violenta rissa nel pieno centro cittadino ma i protagonisti scappano

© Anteprima24.it - Violenta rissa nel pieno centro cittadino: ma i protagonisti scappano

Leggi anche questi approfondimenti

violenta rissa pieno centroRissa e botte tra donne in pieno centro: il Questore emette cinque avvisi orali - Le protagoniste di una violenta lite nei pressi della Certosa erano già state arrestate per rissa aggravata. Lo riporta quicosenza.it

violenta rissa pieno centroRissa in pieno centro nel Vibonese, scattano cinque misure - Cinque donne si erano rese protagoniste di una violenta rissa. Da zoom24.it

RISSA IN VIA SCARPA IN PIENO CENTRO, INDAGA LA POLIZIA DI STATO - Una violenta rissa tra giovanissimi è scoppiata in via Scarpa, nel centro storico di Modena. Segnala tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Violenta Rissa Pieno Centro