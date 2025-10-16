Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora violenza in città, stavolta a Viale Italia nel pieno centro cittadini, nei pressi della rotonda di San Ciro. I protagonisti sarebbero due cittadini stranieri che si sarebbero affrontati in una violenta rissa. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe degenerato improvvisamente, per cause ancora da chiarire. I passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono accorse sul posto. All’arrivo delle pattuglie, tuttavia, i protagonisti della colluttazione si erano già dileguati. Sull’asfalto restano evidenti tracce di sangue, segno della durezza dello scontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenta rissa nel pieno centro cittadino: ma i protagonisti scappano