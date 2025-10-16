Violenta rissa in Viale Italia ad Avellino | sangue sull’asfalto e indagini in corso
Avellino – È avvenuto pochi minuti fa un grave episodio di violenza in Viale Italia, nei pressi della rotonda di San Ciro, dove due cittadini stranieri si sarebbero affrontati in una violenta rissa.La rissa degenera: i protagonisti fanno perdere le proprie tracceSecondo le prime ricostruzioni, lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bastia, violenta rissa con feriti in discoteca: 12 denunce, la metà sono minorenni - X Vai su X
Cinque avvisi orali per una rissa tra donne a Serra San Bruno: Il Questore di Vibo Valentia ha emesso cinque avvisi orali nei confronti di altrettante donne coinvolte in una violenta rissa avvenuta lo scorso 12 settembre a Serra San Bruno, nei pressi del viale... - facebook.com Vai su Facebook
Violenta rissa in viale Mancini, caos e traffico deviato a Cosenza - Pattuglie e ambulanze sul posto per la lite scoppiata vicino a un supermercato. Riporta corrieredellacalabria.it
Violenta rissa all’alba fuori da una discoteca a Roma, auto piomba sulla folla: 4 feriti - Una lite degenera in violenza in viale Maurizio Barendson, a Saxa Rubra: un’auto travolge alcuni ragazzi e fugge, ma viene intercettata dai carabinieri. Scrive rainews.it
Rissa tra donne a Serra San Bruno: il questore di Vibo emette cinque avvisi orali - Il questore di Vibo Valentia ha emesso cinque avvisi orali nei confronti di altrettante donne coinvolte in una violenta rissa avvenuta lo scorso 12 settembre a Serra San Bruno, nei pressi del viale ch ... msn.com scrive