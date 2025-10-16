Violazioni su lavoro nero e sicurezza | sospesa costruzione villa Sanzioni per 200mila euro

CAROVIGNO - Operai in nero, danneggiamento del manto stradale causato dal transito di mezzi cingolati e chiusura arbitraria di un'arteria stradale. Sono queste le gravi violazioni riscontrate in un cantiere edile avviato per la costruzione di una villa privata a Santa Sabina località balneare di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

