Vimercatese terra per i più piccoli Duecento insegnanti a scuola per imparare a leggere i bambini

Il Vimercatese è una terra per piccoli, 200 insegnanti ed educatori di fascia 0-6 anni tornano fra i banchi per imparare a intercettare i loro stati d’animo e i loro problemi. In cattedra, il professor Giuseppe Nicolodi (foto) dell’università di Bergamo. "Investiamo in formazione", dicono le amministrazioni, l’obiettivo è la qualità della vita anche per i bambini. Per i “grandi“ la necessità di affinare la capacità di interpretare il linguaggio del corpo, attraverso il quale “parlano“ i figli. Questo lo scopo delle due giornate di studio ospitate dall’istituto comprensivo Monginevro di Arcore, organizzate dal Coordinamento Pedagogico della Brianza Est. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vimercatese, terra per i più piccoli. Duecento insegnanti a scuola per imparare a “leggere“ i bambini

