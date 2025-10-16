Villasanta atti vandalici davanti alla scuola | cinque ragazzini denunciati tre sono minorenni

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villasanta (Monza e Brianza), 16 ottobre 2025 –  Vandali ragazzini. A Villasanta, nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorso, l’area antistante l’istituto scolastico “Ambrogio Villa” di via Negri è stata oggetto di un grave episodio di imbrattamento e deturpamento: ignoti avevano gettato rifiuti e versato alcolici all’esterno dell’edificio, creando un evidente stato di degrado. A seguito della denuncia sporta dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune, i carabinieri della Stazione di Villasanta, coordinati dalla Compagnia di Monza, hanno avviato un’attività investigativa che ha consentito di risalire alla fine ai presunti responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

