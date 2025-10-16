Villarreal-Real Betis sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol e spettacolo all’Estadio de la Ceramica?
Villarreal e Real Betis hanno iniziato la stagione in maniera davvero positiva: le due squadre hanno solo Real Madrid e Barcellona davanti a loro, per ora hanno fatto meglio anche dell’Atletico Madrid. I valenciani hanno 16 punti e sono terzi, nonostante la sconfitta maturata al Bernabeu prima della sosta, mentre i Verdiblancos sono quarti, con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Preview: @VillarrealCF - @RealBetis! @RealBetis_en ?Matchday 9, 18.10.25, 18:30 CET ?La Ceramica DAZN La Liga, LaLiga BAR #VillarrealRealBetis @Jornadabetis @betisweb PREDICTION DOWN BELOW - X Vai su X
Alla fine, la vittoria di Sabato sera sul Villarreal CF ci ha riportati in testa alla classifica ed anche se al fischio finale non potevamo ancora immaginarlo, passeremo questa sosta per le nazionali guardando tutti dall’alto. Ma bisogna dirlo, nel primo tempo av - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Villarreal-Real Betis 18 ottobre 2025: 9ª Giornata di Liga Spagnola - Real Betis, incontro di La Liga in programma sabato 18 ottobre 2025 alle 18:30: scopri informazioni dettagliate e opzioni di scommessa per una sfida ad alta ... Segnala bottadiculo.it
Pronostico Villarreal-Betis: scontro al vertice con una certezza - Betis è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it scrive
Pronostico Villarreal vs Real Betis – 18 Ottobre 2025 - Real Betis accende l’interesse degli appassionati di La Liga alla vigilia del confronto in programma il 18 Ottobre 2025 alle 18:30 ... Riporta news-sports.it