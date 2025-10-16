Villarreal-Real Betis sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Gol e spettacolo all’Estadio de la Ceramica?
Villarreal e Real Betis hanno iniziato la stagione in maniera davvero positiva: le due squadre hanno solo Real Madrid e Barcellona davanti a loro, per ora hanno fatto meglio anche dell’Atletico Madrid. I valenciani hanno 16 punti e sono terzi, nonostante la sconfitta maturata al Bernabeu prima della sosta, mentre i Verdiblancos sono quarti, con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alla fine, la vittoria di Sabato sera sul Villarreal CF ci ha riportati in testa alla classifica ed anche se al fischio finale non potevamo ancora immaginarlo, passeremo questa sosta per le nazionali guardando tutti dall’alto. Ma bisogna dirlo, nel primo tempo av - facebook.com Vai su Facebook
#RealMadrid, #Vinicius-#Mbappé show: tris al #Villarreal e primo posto. Si rialza l'#Athletic - X Vai su X
Pronostici La Liga 8° giornata: quote, analisi e scommesse Real Madrid-Villarreal del 04-10-2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 8° giornata Liga. Segnala betitaliaweb.it
Pronostico Real Madrid-Villarreal: il derby è già un ricordo - Villarreal è una gara dell'ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Da ilveggente.it
Real Madrid-Villarreal 3-1: Vinicius show, Mbappé chiude i conti - Mikautadze accorcia, ma l’espulsione di Mourino condanna il Submarino Amarillo ... Secondo calciomagazine.net