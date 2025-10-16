Vildoza shock | il giocatore della Virtus arrestato dopo un' aggressione a sanitari della Croce Rossa

Il cestista della Virtus Bologna è stato fermato - e con lui anche la moglie - dopo lo scontro con gli operatori di un mezzo della Croce Rossa. Oggi alle 13 l'udienza e trasferta a Lione a rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vildoza shock: il giocatore della Virtus arrestato dopo un'aggressione a sanitari della Croce Rossa

