Vildoza notte tesa a Bologna | arrestato con la moglie dopo Virtus?Monaco 77?73

È una mattina che pesa. A poche ore dalla vittoria in Eurolega contro il Monaco, Luca Vildoza, 30 anni, play della Virtus Bologna, è stato arrestato insieme alla moglie, la pallavolista serba Milica, con l’accusa di lesioni a personale sanitario. L’episodio è avvenuto in città, nell’area del PalaDozza e lungo viale Silvani. La dinamica, ricostruita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Vildoza, notte tesa a Bologna: arrestato con la moglie dopo Virtus?Monaco 77?73

