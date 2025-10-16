Vildoza e sua moglie arrestati dopo Virtus Bologna-Monaco | avrebbe aggredito il personale di un’ambulanza

Il giocatore della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la moglie sono stati arrestati dopo una lite con un’ambulanza della Croce Rossa. L’episodio, avvenuto nei pressi del Paladozza, è sfociato in una presunta aggressione ai soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Luca Vildoza e la moglie sono stati arrestati ieri sera, per un episodio accaduto dopo la partita @VirtusBo - X Vai su X

Vildoza e sua moglie arrestati dopo Virtus Bologna-Monaco: avrebbe aggredito il personale di un’ambulanza - Il giocatore della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la moglie sono stati arrestati dopo una lite con un’ambulanza della Croce Rossa ... fanpage.it scrive

Bologna, «Vildoza e la moglie hanno aggredito i sanitari di un'ambulanza». Arrestati il cestista della Virtus e la pallavolista - Su viale Silvani l'auto dei due avrebbero impedito il passaggio del mezzo e quando i sanitari sono scesi a chiedere spiegazioni sarebbe partita l'aggr ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Luca Vildoza arrestato con la fidanzata: "Hanno aggredito una operatrice del 118" - Il giocatore della Virtus Bologna e la pallavolista serba Milica Tasic portati in questura. rainews.it scrive