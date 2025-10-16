Vildoza-choc la stella della Virtus Bologna aggradisce una sanitaria del 118 insieme alla moglie

Notte movimentata in città per il playmaker argentino della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la moglie Milica Tasic, arrestati dalla polizia per aggressione a un’operatrice sanitaria. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di mercoledì, su viale Silvani, poco dopo la vittoria in Eurolega contro il Monaco al Paladozza. Secondo la ricostruzione della Questura, i due coniugi viaggiavano a bordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vildoza-choc, la stella della Virtus Bologna aggradisce una sanitaria del 118 insieme alla moglie

