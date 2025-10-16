vigor altra tegola pesaresi deve fermarsi il capitano rimane ai box

I banchi di prova non finiscono mai, neppure nello sport, neppure per la Vigor. Le ultime due settimane hanno portato maggior continuità di risultati: una vittoria e un pareggio, eppure c’è insoddisfazione tra i tifosi rossoblu. Il gioco non convince: ecco allora che la prossima trasferta di San Mauro Pascoli diventa l’occasione perfetta per rilanciarsi, spazzare via le critiche e trovare stabilità. L’Inter Sammaurese sta vivendo una fase ben più delicata di quella dei vigorini. Pochi gol, pochi punti e il rischio di rimanere a lungo nei bassifondi della graduatoria. La società romagnola non segna dalla terza giornata di campionato, nonostante la presenza di un bomber del calibro di Casolla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

