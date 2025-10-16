Vigili del Fuoco di Messina in sciopero | Troppe carenze sicurezza a rischio
Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dello scorso 26 luglio e il mancato accordo nel tentativo di conciliazione del 17 settembre, le sigle sindacali Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uilpa Vvf hanno annunciato uno sciopero provinciale dei vigili del fuoco di Messina per sabato 18 ottobre.In una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo le due donne con un mezzo fuoristrada e portandole in salvo - facebook.com Vai su Facebook
#MESSINA – Segnalazione criticità a carico del personale Richiesta di intervento a tutela della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro https://tinyurl.com/5xrrw2jt #VigilidelFuoco #VVF #Conapo - X Vai su X
Messina: dubbi sulla potabilità dell’acqua bevuta dai Vigili del Fuoco, il Co.na.po proclama lo sciopero provinciale - Giampiero Rizzo, in merito ai dubbi emersi sulla qualità dell’acqua bevuta dal personale in servizio tramite ... Segnala strettoweb.com
Messina Risk Sis.Ma. 2025, Vigili del Fuoco presenti - Vigili del Fuoco in azione durante la simulazione prevista nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. 98zero.com scrive
Carenza personale e mezzi, sciopero vigili del fuoco a Foggia - Sciopero unitario questa mattina delle varie sigle sindacali dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per protestare contro la carenza di organico e mezzi. Scrive ansa.it