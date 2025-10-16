Vigili del Fuoco di Messina in sciopero | Troppe carenze sicurezza a rischio

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dello scorso 26 luglio e il mancato accordo nel tentativo di conciliazione del 17 settembre, le sigle sindacali Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uilpa Vvf hanno annunciato uno sciopero provinciale dei vigili del fuoco di Messina per sabato 18 ottobre.In una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

