Vigilessa uccisa Pm chiede l' ergastolo per Giampiero Gualandi

La procuratrice di Bologna, Lucia Russo, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna), accusato dell'omicidio della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. Stefani è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell'ufficio dell'uomo, al comando di Anzola. "Non ci possono essere attenuanti per Gualandi, l'orribile crimine di cui si è macchiato prevede l'ergastolo. Non c'è nulla che possa attenuare le sue responsabilità", ha detto Russo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Vigilessa uccisa, Pm chiede l'ergastolo per Giampiero Gualandi

