Vietato adottare gatti neri | Usati per i rituali di Halloween L'ordinanza comunale in una città spagnola
A Terrassa, vicino Barcellona, il Consiglio comunale ha emanato un'ordinanza che vieta le adozioni di gatti neri nel periodo di Halloween. L'Assessore al benessere animale: "Siamo stati avvisati che ci sono persone che vogliono adottarli per usarli a scopi rituali o come oggetti di scena". 🔗 Leggi su Fanpage.it
