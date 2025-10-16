Vietato adottare gatti neri | Usati per i rituali di Halloween L'ordinanza comunale in una città spagnola

A Terrassa, vicino Barcellona, il Consiglio comunale ha emanato un'ordinanza che vieta le adozioni di gatti neri nel periodo di Halloween. L'Assessore al benessere animale: "Siamo stati avvisati che ci sono persone che vogliono adottarli per usarli a scopi rituali o come oggetti di scena". 🔗 Leggi su Fanpage.it