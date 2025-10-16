Vietato adottare gatti neri prima di Halloween dobbiamo evitare che il loro sangue sia usato per invocare gli spiriti maligni | l’ordinanza del sindaco di Terrassa
Una decisione che sembra uscita da un’altra epoca, ma che – se è stata presa – risponde evidentemente a timori molto attuali. Il comune di Terrassa, in Catalogna, ha emesso un’ordinanza municipale che vieta temporaneamente l’adozione di gatti neri. Il provvedimento, in vigore dal 1° ottobre al 1° novembre, mira a proteggere questi animali da un destino crudele, legato alle credenze che circondano la notte di Halloween. Sebbene non vi siano state denunce formali di sacrifici o maltrattamenti, le autorità locali hanno agito sulla base di un dato preoccupante: un aumento anomalo delle richieste di adozione di gatti neri r egistrato negli ultimi anni proprio nel periodo che precede Halloween. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Avviso pubblico: ` In occasione della VII edizione della , che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 2025 nel centro storico di Montemilone, si rende necessario adottare una regola - facebook.com Vai su Facebook
“Vietato adottare gatti neri prima di Halloween, dobbiamo evitare che il loro sangue sia usato per invocare gli spiriti maligni”: l’ordinanza del sindaco di Terrassa - Il comune catalano blocca le adozioni per un mese per proteggere i felini da superstizioni e possibili maltrattamenti ... Scrive ilfattoquotidiano.it
La città di Terrassa vieta l’adozione di gatti neri prima di Halloween per proteggerli da superstizioni e «riti macabri» - Risale al Medioevo la superstizione legata ai gatti neri, che porterebbero sfortuna quando li incontriamo, attraversano la strada davanti a noi o, peggio, secondo alcuni sarebbero legati al Diavolo. Lo riporta msn.com
17 novembre, Giornata del gatto nero: sette falsi miti da sfatare - Iniziamo con la superstizione più radicata: il gatto nero sarebbe un segno di malasorte, capace di rovinare la giornata a chiunque lo incroci. Si legge su repubblica.it