Vietato adottare gatti neri prima di Halloween dobbiamo evitare che il loro sangue sia usato per invocare gli spiriti maligni | l’ordinanza del sindaco di Terrassa

Una decisione che sembra uscita da un’altra epoca, ma che – se è stata presa – risponde evidentemente a timori molto attuali. Il comune di Terrassa, in Catalogna, ha emesso un’ordinanza municipale che vieta temporaneamente l’adozione di gatti neri. Il provvedimento, in vigore dal 1° ottobre al 1° novembre, mira a proteggere questi animali da un destino crudele, legato alle credenze che circondano la notte di Halloween. Sebbene non vi siano state denunce formali di sacrifici o maltrattamenti, le autorità locali hanno agito sulla base di un dato preoccupante: un aumento anomalo delle richieste di adozione di gatti neri r egistrato negli ultimi anni proprio nel periodo che precede Halloween. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

