Vietata ai tifosi del Maccabi Haifa la trasferta con l’Aston Villa per paura di incidenti lo ha deciso la polizia
I tifosi del Maccabi Tel Aviv non potranno assistere alla partita di Europa League contro l’Aston Villa. La partita è in programma il 6 novembre. La decisione è stata presa a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. Il club di Birmingham lo ha spiegato in un comunicato. “Il gruppo consultivo locale per la sicurezza ha istruito la società affinché nessun tifoso ospite sia autorizzato ad assistere alla partita a Villa Park”. Ne scrive il Guardian. La decisione, prosegue la nota, è stata presa dopo che “la polizia del West Midlands ha informato il gruppo di avere preoccupazioni per la sicurezza pubblica all’esterno dello stadio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
