Viene investita in auto dal fratello | anziana muore dopo 20 giorni di agonia

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manovra fatta sovrappensiero, un istante di distrazione e un destino crudele. Itala Martini, 87 anni, è morta all’ospedale San Martino di Genova dopo quasi tre settimane di agonia. Era stata investita in auto il 26 settembre scorso dal fratello di 80 anni a Rossiglione, un piccolo centro. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

viene investita auto fratelloInvestita mentre va a scuola, morta a 17 anni Alice Morsanutto: attraversava per prendere il bus - Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola ... Riporta msn.com

Alice Morsanutto, 17enne investita e uccisa sulle strisce mentre va a scuola: le urla del papà accorso in strada, il fratello gemello aveva appena preso la corriera - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada ... Secondo msn.com

viene investita auto fratelloTravolta da un'auto mentre va a scuola, Alice Morsanutto muore a 17 anni: «Era appena uscita di casa». La corsa del papà in strada - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Viene Investita Auto Fratello