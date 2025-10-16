Viene investita in auto dal fratello | anziana muore dopo 20 giorni di agonia

Una manovra fatta sovrappensiero, un istante di distrazione e un destino crudele. Itala Martini, 87 anni, è morta all’ospedale San Martino di Genova dopo quasi tre settimane di agonia. Era stata investita in auto il 26 settembre scorso dal fratello di 80 anni a Rossiglione, un piccolo centro. 🔗 Leggi su Today.it

