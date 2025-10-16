A pochi minuti dall’annuncio dei 25 finalisti del Golden Boy 2025, Patrick Vieira ha parlato con FootMercato dal centro di allenamento della Badia di Sant’Andrea a Genova. Le parole di Vieira. Possiamo dire che il calcio francese sia ancora protagonista tra i giovani talenti del Golden Boy 2025. Come lo spieghi? « I giovani hanno la possibilità di giocare in Ligue 1 molto presto, il che li motiva e li spinge a migliorare ogni giorno. È un contesto che permette ai giocatori di progredire più rapidamente rispetto ad altri campionati. Doué è il miglior giovane in Europa. Ha mostrato il suo talento anche nella finale di Champions League e continua a crescere al Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vieira: «In Italia c’è titubanza a far giocare i giovani, spesso si pensa al risultato immediato»