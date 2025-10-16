Vidua vidue al Museo civico narrazione teatro urbano e gamification per valorizzare la storia cittadina
È Tou.Play ETS, collettivo giovanile di storyteller e game-designer baresi, ad essersi aggiudicato il bando del Municipio I per la realizzazione del progetto culturale “Vidua Vidue - sposalizio tra Bari e il mare” con un programma di appuntamenti che il 18 ottobre trasformerà il Museo Civico di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
“VIDUA VIDUE”: SABATO 18 OTTOBRE AL MUSEO CIVICO DI BARI NARRAZIONE, TEATRO URBANO E GAMIFICATION SI INTRECCIANO PER VALORIZZARE LA STORIA CITTADINA - “VIDUA VIDUE”: SABATO 18 OTTOBRE AL MUSEO CIVICO DI BARI NARRAZIONE, TEATRO URBANO E GAMIFICATION SI INTRECCIANO PER VALORIZZARE LA STORIA CITTADINA ... Scrive ilikepuglia.it
Torna la «Vidua Vidue» è festa sulla Muraglia - Si stava tutti assiepati sulla Muraglia, all’altezza di Santa Scolastica: ad un certo punto, il rumore fortissimo degli spari di tre colpi di cannone segnava l’inizio della festa. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Mercati medievali e mostre, torna a Bari «Vidua Vidue» - Dopo 46 anni torna a Bari la “Vidua Vidue”, tradizionale festa della liberazione della città dall’assedio saraceno per merito dei veneziani, nel ... Riporta corrieredelmezzogiorno.corriere.it