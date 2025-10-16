VIDEO | Via alla demolizione delle baracche del rione Taormina | Messina volta pagina

Messinatoday.it | 16 ott 2025

Questa mattina hanno preso ufficialmente il via i lavori di demolizione delle baracche del rione Taormina, un passo fondamentale nel percorso di risanamento urbano della città. Risanamento, entro l'anno giù 90 baracche al rione Taormina ma resta il problema delle occupazioni abusiveAlla cerimonia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Oggi la consegna dei lavori per la demolizione delle baracche incendiate di via Taormina - Dal 23 ottobre ruspe anche nel rione Ariella, mentre sta per concludersi la prima fase di demolizioni nel largo Diogene. Come scrive msn.com

