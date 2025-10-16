Tempo di lettura: 3 minuti “ Don Pompilio Cristino ha dato tanto alla città di Benevento e al Rione Ferrovia”. Raffaele Zollo presidente dell’ Amatori Podismo Benevento, ha voluto ricordare con queste parole il parroco della Chiesa Santa Maria di Costantinopoli scomparso un mese fa nella Sagrestia della Parrocchia al Rione Ferrovia. In memoria ed in onore di questa figura così amata da tutti per le sue opere e per il suo carattere non solo nel quartiere, l’Amatori Podismo il prossimo 26 ottobre ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Laici Bonilliani, un circuito di marcia che si svilupperà su una distanza di dieci chilometri pianeggianti e che interesserà due arterie: via Principe di Napoli e via Grimoaldo Re. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ “Trofeo Don Pompilio”: una corsa voluta dall’Amatori Podismo per ricordare il parroco del Rione Ferrovia