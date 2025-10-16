VIDEO| Roma-Pescara in 2 ore | a pieno ritmo i lavori per il raddoppio ferroviario tra Chieti e Scafa
Procedono a pieno regime i lavori per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, con interventi strategici anche nel territorio della provincia di Chieti. L’opera, classificata tra quelle di rilievo nazionale, è destinata a trasformare il collegamento tra la costa adriatica e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Tradotta militare Civitavecchia Lecce via Roma Pescara Foggia Bari. I Btg. #BERSAGLIERI "La Marmora" brigata Granatieri di Sardegna. Manovre militari maggio 1987 Stazione di Palena - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO| Roma-Pescara in 2 ore: a pieno ritmo i lavori per il raddoppio ferroviario tra Chieti e Scafa - Il primo lotto, che interessa anche il capoluogo teatino, prevede cinque viadotti, la soppressione di due passaggi a livello a Manoppello e una nuova sottostazione elettrica a Chieti ... Segnala chietitoday.it