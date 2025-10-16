VIDEO Maxi operazione antidroga 39 arresti | droga anche in carcere col drone

Tempo di lettura: 2 minuti Le dichiarazioni del procuratore Rocco Alfano e del generale Carbone della Gdf al termine dell’operazione Shit, un’organizzazione strutturata su tre livelli, dove le donne erano riuscite a subentrare nel comando quando i propri uomini erano stati arrestati. Alcuni di loro però riuscivano anche dal carcere di Ariano Irpino a dare indicazioni e a gestire lo spaccio di droga, cocaina e hashish che aveva nel quartiere Paterno di Eboli il quartier generale con ramificazioni anche nei comuni vicini. Le indagini della Guardia di Finanza sono scaturite da un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, scaturite proprio dall’osservazione di alcune anomalie come una ricchezza improvvisa di alcuni personaggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Maxi operazione antidroga, 39 arresti: droga anche in carcere col drone

Approfondisci con queste news

Blitz allo Zen 2: cinque arresti, carabinieri aggrediti durante le perquisizioni Tensione e violenza durante un’operazione antidroga allo Zen 2 di Palermo. I carabinieri della stazione San Filippo Neri, insieme al nucleo cinofili di Villagrazia, hanno arrestato cin - facebook.com Vai su Facebook

Blitz antidroga in #Basilicata, 41 arresti e misure cautelari - https://ilmetropolitano.it/2025/10/16/blitz-antidroga-in-basilicata-41-arresti-e-misure-cautelari/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Il video del maxi blitz antidroga, 59 arresti e sequestro di lanciagranate e mitragliatrici - Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 71 provvedimenti, armi da guerra e sequestri in Sardegna e altre province italiane. Riporta virgilio.it

La Maxi operazione antidroga a Cagliari tocca anche la provincia di Vicenza - Maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari in Sardegna e in altre regioni d'Italia contro il narcotraffico internazionale. Scrive rainews.it

ANTIDROGA Maxi-operazione antidroga: 15 soggetti legati alla ‘ndrangheta arrestati tra Lombardia e Calabria - Un’associazione criminale armata legata alla ‘ndrangheta della Locride, dedita al traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica ... Scrive statoquotidiano.it