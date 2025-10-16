VIDEO Maxi operazione antidroga 39 arresti | droga anche in carcere col drone

Tempo di lettura: 2 minuti Le dichiarazioni del procuratore Rocco Alfano e del generale Carbone della Gdf al termine dell’operazione Shit, un’organizzazione strutturata su tre livelli, dove le donne erano riuscite a subentrare nel comando quando i propri uomini erano stati arrestati. Alcuni di loro però riuscivano anche dal carcere di Ariano Irpino a dare indicazioni e a gestire lo spaccio di droga, cocaina e hashish che aveva nel quartiere Paterno di Eboli il quartier generale con ramificazioni anche nei comuni vicini. Le indagini della Guardia di Finanza sono scaturite da un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, scaturite proprio dall’osservazione di alcune anomalie come una ricchezza improvvisa di alcuni personaggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

