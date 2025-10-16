VIDEO | L' oro olimpico Antonella Palmisano ospite d' onore della quarta edizione di Pesgara per la legalità

Il 18 e il 19 ottobre appuntamento con la quarta edizione di "Pesgara per la legalità" con ospite d'onore domenica, quando ci sarà la gara podistica competitiva, la medaglia olimpica della marcia Antonella Palmisano. L'evento, che vede insieme enti, istituzioni e forze dell'ordine è stato.

