VIDEO | La voce degli studenti ai funerali di Paolo Taormina in Cattedrale | Lacerati dal dolore lotteremo per lui
Un presidio spontaneo, dalle 8 alle 9, organizzato dagli studenti dei licei Regina Margherita e Vittorio Emanuele II, di fronte alla Cattedrale nel giorno dell'ultimo saluto a Paolo Taormina, il giovane ventenne ucciso davanti al pub di famiglia, in via Spinuzza all'Olivella. “Siamo qui oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Scuola in primo piano – La Voce della Scuola Ogni settimana entriamo nel cuore della scuola italiana: notizie, esperienze, dibattiti e innovazione. Dalle aule ai laboratori, dai corridoi alle piazze: le voci di insegnanti, studenti, dirigenti ed esperti racconta - facebook.com Vai su Facebook
Gli studenti universitari: "Nella mozione di UniGe ancora una volta si evita il termine genocidio" - X Vai su X