VIDEO | Incendio Quarto | vigili del fuoco al lavoro anche di notte al via le verifiche per l' amianto

Hanno lavorato senza sosta, anche durante la notte, i vigili del fuoco per domare il vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla spiaggia sotto l'antica trattoria dei Bai, nel quartiere genovese di Quarto, dove si è levata un'alta colonna di fumo visibile da molte parti della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Le impressionanti immagini dell'incendio di Quarto di questo pomeriggio: tutto è partito da un piccolo rogo su una barca in rimessaggio, e in pochi minuti le fiamme hanno devastato tutta la struttura limitrofa. Poi l'intervento anche dal mare dei vigili del fuoco Le - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Quarto, strada chiusa https://ift.tt/5gRYv6U https://ift.tt/BT9UPIn - X Vai su X

Incendio sul lungomare di Quarto, brucia la sede di una società di pescatori - Genova – Allarme in via Quarto, nel levante genovese, dove un importante incendio sta distruggendo alcune strutture appartenenti con ogni probabilità a una società sportiva, nella zona in cui sono pre ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Spaventoso incendio in zona industriale (FOTO e VIDEO): capannone divorato dalle fiamme. intervento in massa dei vigili del fuoco: salvi gli edifici vicini - Il capannone è stato distrutto dalla furia delle fiamme ma l'intervento dei vigili del fuoco in forze ha permesso di salvare le attività vicine. ildolomiti.it scrive

Incendio a Borgo. Distrutto un capannone in zona industriale - il video - I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per evitare il propagarsi delle fiamme ... rainews.it scrive