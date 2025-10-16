Sembra Yamal, ma gioca in Serie D: Sall del Nardò è immarcabileVictoria's Secret Fashion Show 2025: le foto più belle della sfilata ...Bisseck Inter, futuro incerto? Si apre un clamoroso scenario di ...Chiellini Juventus, sono in arrivo nuovi poteri per l’attuale ...Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta mozione di sfiducia di ...Addio ad Andrea: il giovane operaio di Paularo non ce l’ha fattaNoemi e Luca di Moncalieri fanno il botto in televisione: sbanca ...Degrado ai Tre Archi: da dormitorio notturno ad orinatoio pubblicoPalermoRema, al Circolo Velico Sferracavallo tutto pronto per ...I 90 anni del liceo Ainis, un programma ricco di iniziative per il ...Le demolizioni delle casette al rione Taormina, rubati duecento litri ...Licenziamenti all'ex Sofim, l’impresa di pulizie lascia a casa 81 ...Cavallo morto in circonvallazione, controlli in una scuderia di ...Dopo i danni del vento e 8 mesi di lavori, la piscina di Ozzano riapreArruolato Lupin, il pastore belga che ha già fatto quattro sequestriIl Vernacoliere chiude: l’ultimo atto d’accusa del fondatore Mario ...Minaccia l'ex a Mantova e attira il padre della donna vicino alla ...La Flotilla rifiuta l’Ambrogino: “Non lo accetteremo fino ...Papa Leone XIV alla Fao: “La fame deliberata nei conflitti è un ...Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi ...Dora Moroni, cosa ha ereditato da Christian: “Dal cielo, sorriderà”Carlo Cracco fa 60 anni: gli inizi, la televisione, l’amore per la ...Stefano Bettarini: “Non lavoro e mi godo la vita. Ho investito nel ...Annalisa: “Mio marito è geloso, ho paura di invecchiare”Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anniAnna Falchi e la dieta: “Faccio il digiuno intermittente”Caterina Murino mamma a 47 anni: “Mi scrivono nonna attempata”Fiorello-show a Taormina: “In caso di guerra l’esercito lo affiderei ...Raoul Bova a “Verissimo” dopo lo scandalo: “Vado in giro a testa ...Nuova stazione metro “Santa Vergine Maria” inaugurata nel cuore di un ...Giovani Consulenti del Lavoro, eletto il direttivo per il nuovo ...Galli difende Leao: “Le critiche sono un must, ma ha dimostrato di ...Amazon cambia il nome alla Fire TV Stick 4K ma il modello è lo stesso ...Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le sfide a Brasile e ...Graduatorie concorso docenti PNRR1, da oggi anche idonei visualizzano ...Fame e istruzione negata, il Papa: “I volti affamati ci interpellano. ...Alla fine in Grecia si potrà lavorare 13 ore al giorno. Cosa prevede ...Decine di giornalisti restituiscono il pass al Pentagono: no alle ...La modella ha scritto al brand di lingerie per sfilare nello show di ...Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al ...Carabinieri morti, promossi di grado per meriti speciali: Valerio ...Gaza, il valico di Rafah resta chiusoInter, bilancio record per la Serie A da oltre mezzo miliardoScarico illecito di acque reflue: denunciato titolare di un’officinaKaio Jorge, che ingenuità! Simula il gesto del furto verso l’arbitro, ...Femminicidio Pamela Genini, Soncin resta muto davanti al gip: «Non è ...«Mi inviava le foto dei lividi». Le violenze di Soncin contro Pamela ...Evacuato liceo a Pescara, emergenza sanitaria a scuola: 6 al pronto ...Guerre, Russia, Trump e politiche urlate. Parla Lorenzo Fontana Cinquanta anni di ITALPOL Vigilanza. A fianco di Komen Italia per la ...Il contrattacco di Zaia agli alleati: “Avete capito che sono un ...Manovra: Bagnai (Lega), 'bene contributo banche, iniziativa concreta'Manovra: Baldino (M5s), 'non è per ceto medio, servono aiuti a ...Garlasco, la nuova ricostruzione che potrebbe scagionare Stasi: è ...Vertenza ex Ilva, stop di 24 ore in tutti i siti del gruppoPerdita d’acqua in via Reti a Sampierdarena, intervento di Iren | FotoIl Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate ...C'è un motivo beauty per cui Kim Kardashian ha lanciato il perizoma ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 12:25Cina: rapporto, Xizang individua percorsi integrati per sviluppo ...Disturbo alimentare: una ferita invisibile da riconoscere e curarePSG-Strasburgo: formazioni, statistiche e anticipazioniPerugia–Juventus del 2000: emerge un nuovo retroscena che spiazzaSalerno, ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: ...Toy Story 5: la prima foto rivela il primo sguardo al ritorno di ...Jim Carrey sarà protagonista dell’adattamento de I pronipoti (The ...Ilicic: "Zamparini? Cambiava sempre allenatore, poi mi chiamava e..."Partita allo stadio o concerto dei Coldplay? Trova il marito sugli ...Bilancio Inter, è da record! Ecco cosa ha contribuito secondo ...Juventus insieme alla Serie A a sostegno della Lega del Filo d’Oro: ...Musumeci: per Gaza ospedali da campo e prefabbricatiFrancia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta mozione di sfiducia di ...Wta Finals 2025, Jasmine Paolini può qualificarsi: ecco cosa deve fareCamionista ucciso per una lite, l’indagato resta in carcereJeep dei cacciatori sui sentieri? Scoppia la polemica sulla caccia al ...Autovelox Valnerina, interrogazione in Consiglio Comunale: ...Como, Nessi interroga la giunta Rapinese sul piano scuole: “Servizi ...Dodici mani, un unico obiettivo: al Sereno al Lago un pranzo speciale ...Afragola, inquinamento ambientale, controlli a tappeto della ...Halloween Park 2025: tre giorni di magia, paura e divertimento30 anni di Ipra: all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor ...Dopo il carcere arriva la sorveglianza speciale: tre anni di ...Presa la banda dei rapinatori di minorenni e anzianiAvellino, aggressione shock in un locale: una donna vittima di ...Sicurezza, la Lega annuncia: "In arrivo 26mila euro ad Arezzo contro ...Camion perde olio sull'asfalto: strada chiusa e traffico bloccatoUn anno di attività per la biblioteca comunale di Chiusi della VernaBao Publishing presenta HELEN DI WYNDHORN, il fantasy gotico scritto ...In Grecia giornata lavorativa da 13 ore: il Parlamento approva la ...Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un ...Herbert Ballerina è l’antidoto alla monotonia di cui Affari ...L’orsa F3 ha perso il radiocollare appena una settimana dopo ...La Festa del Cinema di Roma è per tutti, Gualtieri elogia ...Ultim’ora Napoli: salta tutto per il nuovo stadio, la situazioneVivi l’Età trasforma ottobre nel Mese dei NonniEx Milan, Kluivert non è più il Commissario Tecnico dell’Indonesia: ...Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al ...De Montel - Terme Milano premiate per wellness, design e innovazionePerché l’ombretto azzurro alla Monica Vitti è tornato alla ribaltaM.O., Fini: indebolito asse sciita oltranzistaArresto cardiaco, perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde ...Fabriano, fontana San Domenico distrutta: camionista individuato ...Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic: chi sono gli arrestati per ...Case vacanza 2025: Milano Marittima guida la classifica delle ...Grecia, il Parlamento approva la giornata di lavoro di 13 ore | I ...Horner ancora sotto accusa, prove schiaccianti: coinvolta la FerrariLa scuola piange Di Maria, il «mitico» prof di franceseFirenze: rapina con pistola all’ufficio postale di Ugnano, arrestato ...Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas ...Autobus pieno di turisti contro un palo, terrore in autostrada: ...“Calci, pugni e quelle foto terribili!”. Pamela Genini, rivelazioni ...Via da scuola, scompare nel nulla per 27 anni. Solo ora la scoperta ...La credibilità che manca al Pd. Dialogo con Paolo GentiloniLa banda degli orologi deruba il produttore Pietro Valsecchi: preso ...Mirella, ritrovata dopo 27 anni: i genitori l'avevano segregata in ...Gilmour al posto di Lobotka: numeri e fiducia per BillyAversa, sgominata banda di baby-rapinatori: due arrestati. Tre ...Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per ...Inflazione ferma a settembre. Lieve frenata per gli aumenti del ...Il marito della nipote le porta una torta, lei e la figlia la ...Sempre stanche? Forse il cervello sbaglia a calcolare gli sforzi: ...Bagnoli, confronto tra Comune, associazioni e cittadini sul futuro ...Sinner, un arabo entra in campo: "Dammi quella", finisce maleMtv chiude, ma il suo cuore batte ancoraGarlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è ...La strategia di Oracle per l’Agentic AI: “È iniziata l’era ...Festa del Cinema di Roma, giovedì 16 ottobre: il calendario degli ...Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo ...Fiumicino e Bratislava più vicine: una nuova rotta su base giornalieraGabry Ponte annuncia il concerto evento San Siro Dance 2026, i ...Union Berlin-Borussia Monchengladbach (venerdì 17 ottobre 2025 ore ...Salerno, esecuzione di ordinanze misure cautelari personali: 18 ...Il Signore degli Anelli: il cast originale annuncia un grande evento ...Vildoza shock: il giocatore della Virtus arrestato dopo ...Ilicic, l'Atalanta e Gasperini: "Vi racconto i suoi allenamenti. Non ...mcTER EXPO 2025 fa il pieno a Verona e accelera la transizione ...Dimarco Inter, in un dato è tra i migliori 5 al mondo! La classifica ...Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo ...Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino ...Trump valuta di finanziare Kiev con nuovi dazi alla CinaIl governo Lecornu sopravvive al voto di sfiduciaPamela Genini, l’avvocato di Gianluca Soncin: “Non lucido e ...Confiscare e valorizzare i beni sottratti a Verona alla criminalità ...Ospedale di Agropoli, Fp Cgil: "Sul pronto soccorso ora basta ...Ladri in azione ad Altavilla Silentina: furto in un appartamentoNovi Velia, l’ex Convento dei Celestini diventa polo per la ...Il "pirata" Giulio Lolli ottiene la semi libertà. L'annuncio dei ...Riccione in lutto, addio all'ex ispettore capo della Polizia per un ...Ottobre Trevano 2025, terzo weekend per la 61esima Mostra mercato del ...Scappano alla vista dei carabinieri: inseguimento da film in ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Degrado ai Tre Archi: da dormitorio notturno ad orinatoio pubblico

Degrado ai Tre Archi: da dormitorio notturno ad orinatoio pubblico

I giardinetti dei Tre Archi sono dormitorio, parcheggio abusivo, discarica di cenere, luogo di att... ► perugiatoday.it

Galli difende Leao: “Le critiche sono un must, ma ha dimostrato di essere nel vivo del gioco”

Galli difende Leao: “Le critiche sono un must, ma ha dimostrato di essere nel vivo del gioco”

Filippo Galli, ex storico calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Ra... ► pianetamilan.it

Juventus insieme alla Serie A a sostegno della Lega del Filo d’Oro: il messaggio pubblicato sui social dal club bianconero – VIDEO

Juventus insieme alla Serie A a sostegno della Lega del Filo d’Oro: il messaggio pubblicato sui social dal club bianconero – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Juventus insieme alla Serie A per una causa importante: i bianconeri, ins... ► juventusnews24.com

Dora Moroni, cosa ha ereditato da Christian: “Dal cielo, sorriderà”

Dora Moroni, cosa ha ereditato da Christian: “Dal cielo, sorriderà”

Dora Moroni racconta in un’intervista a “Oggi” gli ultimi giorni di vita del suo ex marito, il can... ► perizona.it

Il marito della nipote le porta una torta, lei e la figlia la mangiano e muoiono avvelenate: trovate tracce di pesticidi

Il marito della nipote le porta una torta, lei e la figlia la mangiano e muoiono avvelenate: trovate tracce di pesticidi

Una mamma e una figlia sono morte dopo aver mangiato una torta di compleanno avvelenata, consegnata... ► ilfattoquotidiano.it

Gaza, il valico di Rafah resta chiuso

Gaza, il valico di Rafah resta chiuso

Il valico di Rafah resta chiuso. I camion di aiuti umanitari da lì non entrano. Sono in corso prepar... ► tgcom24.mediaset.it

Arruolato Lupin, il pastore belga che ha già fatto quattro sequestri

Arruolato Lupin, il pastore belga che ha già fatto quattro sequestri

L’unità cinofila della polizia locale di Bologna ha un nuovo operatore: si chiama Lupin, è un past... ► bolognatoday.it

Fiorello show a Taormina: “In caso di guerra l’esercito lo affiderei a Cateno De Luca”

Fiorello show a Taormina: “In caso di guerra l’esercito lo affiderei a Cateno De Luca”

Fiorello-show al Teatro Antico di Taormina dove martedì 16 settembre è andata in scena la seconda ... ► perizona.it

Via da scuola, scompare nel nulla per 27 anni. Solo ora la scoperta shock: cosa le è successo per tutto questo tempo

Via da scuola, scompare nel nulla per 27 anni. Solo ora la scoperta shock: cosa le è successo per tutto questo tempo

È una vicenda sconvolgente quella che arriva dalla Polonia, più precisamente dalla città di ?wi?toc... ► thesocialpost.it

Wta Finals 2025, Jasmine Paolini può qualificarsi: ecco cosa deve fare

Wta Finals 2025, Jasmine Paolini può qualificarsi: ecco cosa deve fare

Prosegue la caccia di Jasmine Paolini ad un posto per le Wta Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita... ► lapresse.it

Festa del Cinema di Roma, giovedì 16 ottobre: il calendario degli eventi

Festa del Cinema di Roma, giovedì 16 ottobre: il calendario degli eventi

Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata ricca di proiezioni, premi e incontri alla Festa del Cinema di Rom... ► ilfaroonline.it

Nuova stazione metro “Santa Vergine Maria” inaugurata nel cuore di un Paese islamico

Nuova stazione metro “Santa Vergine Maria” inaugurata nel cuore di un Paese islamico

È stata inaugurata una stazione metro dedicata alla Madonna con il titolo “Santa Vergine Maria”: pe... ► lalucedimaria.it

PSG Strasburgo: formazioni, statistiche e anticipazioni

PSG Strasburgo: formazioni, statistiche e anticipazioni

2025-10-16 11:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, ... ► justcalcio.com

Vertenza ex Ilva, stop di 24 ore in tutti i siti del gruppo

Vertenza ex Ilva, stop di 24 ore in tutti i siti del gruppo

Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per richiamare l’attenzione sulla cr... ► tg24.sky.it

Ladri in azione ad Altavilla Silentina: furto in un appartamento

Ladri in azione ad Altavilla Silentina: furto in un appartamento

Nella serata di ieri, ignoti si sono introdotti in un'abitazione privata ad Altavilla Silentina, a... ► salernotoday.it

Arresto cardiaco, perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori

Arresto cardiaco, perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori

Bologna, 16 ottobre 2025 – Ogni secondo è prezioso per salvare la vita di una persona. Per questo A... ► ilrestodelcarlino.it

Mtv chiude, ma il suo cuore batte ancora

Mtv chiude, ma il suo cuore batte ancora

I canali musicali di Mtv chiudono nel Regno Unito, ma l’eredità del canale resta: i vj e i videoclip... ► vanityfair.it

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al 2027, subentra a Pagliuca

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al 2027, subentra a Pagliuca

Empoli, 16 ottobre 2025 – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Una scelta particolare... ► sport.quotidiano.net

Evacuato liceo a Pescara, emergenza sanitaria a scuola: 6 al pronto soccorso. Paura tra gli studenti: «Ho visto le mie amiche uscire piangendo»

Evacuato liceo a Pescara, emergenza sanitaria a scuola: 6 al pronto soccorso. Paura tra gli studenti: «Ho visto le mie amiche uscire piangendo»

Una docente e quattro studenti del liceo Marconi di Pescara sono stati trasferiti al pronto soccor... ► open.online

“Calci, pugni e quelle foto terribili!”. Pamela Genini, rivelazioni shoc. L’interrogatorio del fidanzato

“Calci, pugni e quelle foto terribili!”. Pamela Genini, rivelazioni shoc. L’interrogatorio del fidanzato

L’attenzione mediatica è puntata sul carcere di San Vittore a Milano, dove l’interrogatorio di Gian... ► thesocialpost.it

Bao Publishing presenta HELEN DI WYNDHORN, il fantasy gotico scritto da Tom King con i disegni di Bilquis Evely e i colori di Matheus Lopes

Bao Publishing presenta HELEN DI WYNDHORN, il fantasy gotico scritto da Tom King con i disegni di Bilquis Evely e i colori di Matheus Lopes

Nella tenuta Wyndhorn, torna a vivere Helen, figlia di un prolifico scrittore di genere venuto trag... ► nerdpool.it

Inflazione ferma a settembre. Lieve frenata per gli aumenti del carrello della spesa: +3,1%

Inflazione ferma a settembre. Lieve frenata per gli aumenti del carrello della spesa: +3,1%

Inflazione a settembre leggermente più bassa, dello 0,2%, rispetto ad agosto. Ma sale dell’1,6% su ... ► ilfattoquotidiano.it

Riccione in lutto, addio all

Riccione in lutto, addio all'ex ispettore capo della Polizia per un decennio anche consigliere comunale

La città di Riccione piange la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, consigliere comunale per diver... ► riminitoday.it

Guerre, Russia, Trump e politiche urlate. Parla Lorenzo Fontana 

Guerre, Russia, Trump e politiche urlate. Parla Lorenzo Fontana 

Abbiamo incontrato Lorenzo Fontana, presidente della Camera, sabato scorso alla festa del Foglio. C... ► ilfoglio.it

Dopo il carcere arriva la sorveglianza speciale: tre anni di restrizioni per l

Dopo il carcere arriva la sorveglianza speciale: tre anni di restrizioni per l'autore degli incendi ai negozi per animali

Era stato in carcere per il duplice incendio al Robinson Pet Shop di Forlì. Dopo aver scontato la ... ► forlitoday.it

Halloween Park 2025: tre giorni di magia, paura e divertimento

Halloween Park 2025: tre giorni di magia, paura e divertimento

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, Pescara Fiere Pescara si trasforma nella capitale della paura c... ► ilpescara.it

Noemi e Luca di Moncalieri fanno il botto in televisione: sbanca Affari Tuoi e portano a casa 100mila euro

Noemi e Luca di Moncalieri fanno il botto in televisione: sbanca Affari Tuoi e portano a casa 100mila euro

Noemi Melchionna, 32enne di Moncalieri titolare del negozio di abbigliamento online Glemi Shop, ha... ► torinotoday.it

La strategia di Oracle per l’Agentic AI: “È iniziata l’era dell’automazione intelligente”

La strategia di Oracle per l’Agentic AI: “È iniziata l’era dell’automazione intelligente”

Agenti protagonisti dell’AI World di Las Vegas. Il fondatore Larry Ellison: “Saranno ovunque: dagli... ► repubblica.it

Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”

Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”

Michelle Hunziker, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna, si racconta in un’intervista al “Cor... ► perizona.it

Como, Nessi interroga la giunta Rapinese sul piano scuole: “Servizi sacrificati e fondi a rischio”

Como, Nessi interroga la giunta Rapinese sul piano scuole: “Servizi sacrificati e fondi a rischio”

Il consigliere comunale Vittorio Nessi ha presentato un’interrogazione alla Giunta di Como per chi... ► quicomo.it

Autobus pieno di turisti contro un palo, terrore in autostrada: incidente spaventoso, traffico paralizzato

Autobus pieno di turisti contro un palo, terrore in autostrada: incidente spaventoso, traffico paralizzato

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A1, nei pressi di Orvieto, dove un bus turistico è ... ► thesocialpost.it

Camionista ucciso per una lite, l’indagato resta in carcere

Camionista ucciso per una lite, l’indagato resta in carcere

È Iulian Alin Brujan, un cittadino di origini rumene di 47 anni, il camionista accusato di aver uc... ► trentotoday.it

Sembra Yamal, ma gioca in Serie D: Sall del Nardò è immarcabile

Sembra Yamal, ma gioca in Serie D: Sall del Nardò è immarcabile

Alcune giocate di Ndiaga Sall, classe 2009 senegalese che gioca come attaccante esterno nel Nardò, n... ► video.gazzetta.it

Grecia, il Parlamento approva la giornata di lavoro di 13 ore | I sindacati: "È schiavitù"

Grecia, il Parlamento approva la giornata di lavoro di 13 ore | I sindacati: "È schiavitù"

Contrarie le opposizioni, che accusano il partito di maggioranza Nea Dimokratia di voler "smantellar... ► tgcom24.mediaset.it

Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli Eintracht Francoforte in Champions League

Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli Eintracht Francoforte in Champions League

La Ssc Napoli ha comunicato che: “A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in v... ► ilnapolista.it

Il governo Lecornu sopravvive al voto di sfiducia

Il governo Lecornu sopravvive al voto di sfiducia

Il governo francese guidato da Sébastien Lecornu è sopravvissuto per pochi voti alla mozione di sfi... ► lettera43.it

Salerno, esecuzione di ordinanze misure cautelari personali: 18 indagati in carcere e 21 agli arresti domiciliari

Salerno, esecuzione di ordinanze misure cautelari personali: 18 indagati in carcere e 21 agli arresti domiciliari

Dalle prime ore dell’alba, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno st... ► zon.it

Gabry Ponte annuncia il concerto evento San Siro Dance 2026, i biglietti

Gabry Ponte annuncia il concerto evento San Siro Dance 2026, i biglietti

Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con San Siro... ► spettacolo.eu

Sicurezza, la Lega annuncia: "In arrivo 26mila euro ad Arezzo contro lo spaccio nelle scuole"

Sicurezza, la Lega annuncia: "In arrivo 26mila euro ad Arezzo contro lo spaccio nelle scuole"

“In arrivo risorse per Arezzo volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nei pressi degli... ► arezzonotizie.it

C

C'è un motivo beauty per cui Kim Kardashian ha lanciato il perizoma dai finti peli pubici

Della serie fake it until you make it, ovvero fingi finché non ci riesci, come sua mamma le ha sempr... ► vanityfair.it

Vivi l’Età trasforma ottobre nel Mese dei Nonni

Vivi l’Età trasforma ottobre nel Mese dei Nonni

Con Vivi l’Età, Meritene celebra i nonni per tutto ottobre: matinée al cinema e iniziative per pro... ► lopinionista.it

Bagnoli, confronto tra Comune, associazioni e cittadini sul futuro dell’area

Bagnoli, confronto tra Comune, associazioni e cittadini sul futuro dell’area

America’s Cup, bonifiche, bradisismo e accesso al mare: dalla Conferenza dei capigruppo emerge la vo... ► 2anews.it

Anna Falchi e la dieta: “Faccio il digiuno intermittente”

Anna Falchi e la dieta: “Faccio il digiuno intermittente”

A pochi giorni dal suo ritorno in tv, Anna Falchi svela il segreto della sua bellezza in un’interv... ► perizona.it

Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina”

Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina”

La scorsa notte la Russia ha dichiarato di aver condotto un massiccio attacco contro le infrastrutt... ► thesocialpost.it

Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente

Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente

Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente – La vicenda giudiziaria ... ► tvzap.it

Bisseck Inter, futuro incerto? Si apre un clamoroso scenario di calciomercato: possibile scambio con lui!

Bisseck Inter, futuro incerto? Si apre un clamoroso scenario di calciomercato: possibile scambio con lui!

di Redazione Inter News 24Bisseck Inter, futuro incerto? Il tedesco valuta l’addio già a gennaio e i... ► internews24.com

Perché l’ombretto azzurro alla Monica Vitti è tornato alla ribalta

Perché l’ombretto azzurro alla Monica Vitti è tornato alla ribalta

Portato alla ribalta da Monica Vitti negli anni Settanta, l’ombretto azzurro è diventato un vero e ... ► metropolitanmagazine

Addio ad Andrea: il giovane operaio di Paularo non ce l’ha fatta

Addio ad Andrea: il giovane operaio di Paularo non ce l’ha fatta

Sono passati nove giorni dal grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Trieste, in cui... ► udinetoday.it

Papa Leone XIV alla Fao: “La fame deliberata nei conflitti è un crimine di guerra”

Papa Leone XIV alla Fao: “La fame deliberata nei conflitti è un crimine di guerra”

Il discorso del Papa è stato in spagnolo e si è concentrato sulla necessità di intervento in un set... ► ildifforme.it

Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel”

Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel”

Ignazio Moser ha raccontato le ore che hanno preceduto la nascita della figlia Clara Isabel. Cecili... ► fanpage.it

Mirella, ritrovata dopo 27 anni: i genitori l

Mirella, ritrovata dopo 27 anni: i genitori l'avevano segregata in casa dal 1998

Un caso sconcertante ha scosso l’opinione pubblica polacca: Mirella, una donna scomparsa nel 1998 a... ► ilgiornale.it

Femminicidio Pamela Genini, Soncin resta muto davanti al gip: «Non è lucido»

Femminicidio Pamela Genini, Soncin resta muto davanti al gip: «Non è lucido»

 Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio de... ► open.online

Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta mozione di sfiducia di Lfi

Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta mozione di sfiducia di Lfi

 In Francia, il governo Lecornu II si è salvato dalla prima mozione di sfiducia. La mozione present... ► lapresse.it

Herbert Ballerina è l’antidoto alla monotonia di cui Affari Tuoi aveva bisogno

Herbert Ballerina è l’antidoto alla monotonia di cui Affari Tuoi aveva bisogno

La battuta sempre pronta, un ruolo poco definito che gli permette di intervenire quando vuole e una... ► fanpage.it

30 anni di Ipra: all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini

30 anni di Ipra: all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini

L’Ipra – istituto di psicologia relazione abruzzese – compie 30 anni. La sua storia, tra professio... ► ilpescara.it

Manovra: Bagnai (Lega),

Manovra: Bagnai (Lega), 'bene contributo banche, iniziativa concreta'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Positivo il contributo straordinario che verrà dato dagli istituti banc... ► iltempo.it

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

di Redazione JuventusNews24Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cr... ► juventusnews24.com

Salerno, ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico

Salerno, ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico

L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete ... ► zon.it

Novi Velia, l’ex Convento dei Celestini diventa polo per la creatività internazionale

Novi Velia, l’ex Convento dei Celestini diventa polo per la creatività internazionale

Un nuovo centro dedicato ad attività artistiche, formazione e scambi internazionali per riportare ... ► salernotoday.it

Sinner, un arabo entra in campo: "Dammi quella", finisce male

Sinner, un arabo entra in campo: "Dammi quella", finisce male

Se in tv si è soliti esclamare “il bello della diretta”, nel tennis allora si può trasformare in “i... ► liberoquotidiano.it

Licenziamenti all

Licenziamenti all'ex Sofim, l’impresa di pulizie lascia a casa 81 lavoratori

Sono stati licenziati in tronco gli 81 lavoratori impiegati da ‘Servizitaliani srl’, impresa di pu... ► foggiatoday.it

Bilancio Inter, è da record! Ecco cosa ha contribuito secondo l’analisi del Corriere dello Sport

Bilancio Inter, è da record! Ecco cosa ha contribuito secondo l’analisi del Corriere dello Sport

di Paolo MoramarcoBilancio Inter, il Corriere dello Sport analizza il il risultato dell’assemblea de... ► internews24.com