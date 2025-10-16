Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Manovra: Bagnai (Lega), 'bene contributo banche, iniziativa concreta' iltempo.it
Manovra: stop aumento età pensionabile solo per lavori usuranti. Le altre misure firenzepost.it
Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta mozione di sfiducia di Lfi. Poi bocciato anche il testo del Rn lapresse.it
Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi: chi ci pensa al ... juventusnews24.com
41enne 'imbottito' di banconote false va alla Sagra della Castagna di Cassano Irpino, scoperto e denunciato virgilio.it
The Witcher 4: Un nuovo trailer ci presenta il personaggio di Regis, interpretato da Laurence Fishburne comingsoon.it
Degrado ai Tre Archi: da dormitorio notturno ad orinatoio pubblico
I giardinetti dei Tre Archi sono dormitorio, parcheggio abusivo, discarica di cenere, luogo di att... ► perugiatoday.it
Galli difende Leao: “Le critiche sono un must, ma ha dimostrato di essere nel vivo del gioco”
Filippo Galli, ex storico calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Ra... ► pianetamilan.it
Juventus insieme alla Serie A a sostegno della Lega del Filo d’Oro: il messaggio pubblicato sui social dal club bianconero – VIDEO
di Redazione JuventusNews24Juventus insieme alla Serie A per una causa importante: i bianconeri, ins... ► juventusnews24.com
Dora Moroni, cosa ha ereditato da Christian: “Dal cielo, sorriderà”
Dora Moroni racconta in un’intervista a “Oggi” gli ultimi giorni di vita del suo ex marito, il can... ► perizona.it
Il marito della nipote le porta una torta, lei e la figlia la mangiano e muoiono avvelenate: trovate tracce di pesticidi
Una mamma e una figlia sono morte dopo aver mangiato una torta di compleanno avvelenata, consegnata... ► ilfattoquotidiano.it
Gaza, il valico di Rafah resta chiuso
Il valico di Rafah resta chiuso. I camion di aiuti umanitari da lì non entrano. Sono in corso prepar... ► tgcom24.mediaset.it
Arruolato Lupin, il pastore belga che ha già fatto quattro sequestri
L’unità cinofila della polizia locale di Bologna ha un nuovo operatore: si chiama Lupin, è un past... ► bolognatoday.it
Fiorello show a Taormina: “In caso di guerra l’esercito lo affiderei a Cateno De Luca”
Fiorello-show al Teatro Antico di Taormina dove martedì 16 settembre è andata in scena la seconda ... ► perizona.it
Via da scuola, scompare nel nulla per 27 anni. Solo ora la scoperta shock: cosa le è successo per tutto questo tempo
È una vicenda sconvolgente quella che arriva dalla Polonia, più precisamente dalla città di ?wi?toc... ► thesocialpost.it
Wta Finals 2025, Jasmine Paolini può qualificarsi: ecco cosa deve fare
Prosegue la caccia di Jasmine Paolini ad un posto per le Wta Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita... ► lapresse.it
Festa del Cinema di Roma, giovedì 16 ottobre: il calendario degli eventi
Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata ricca di proiezioni, premi e incontri alla Festa del Cinema di Rom... ► ilfaroonline.it
Nuova stazione metro “Santa Vergine Maria” inaugurata nel cuore di un Paese islamico
È stata inaugurata una stazione metro dedicata alla Madonna con il titolo “Santa Vergine Maria”: pe... ► lalucedimaria.it
PSG Strasburgo: formazioni, statistiche e anticipazioni
2025-10-16 11:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, ... ► justcalcio.com
Vertenza ex Ilva, stop di 24 ore in tutti i siti del gruppo
Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per richiamare l’attenzione sulla cr... ► tg24.sky.it
Ladri in azione ad Altavilla Silentina: furto in un appartamento
Nella serata di ieri, ignoti si sono introdotti in un'abitazione privata ad Altavilla Silentina, a... ► salernotoday.it
Arresto cardiaco, perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori
Bologna, 16 ottobre 2025 – Ogni secondo è prezioso per salvare la vita di una persona. Per questo A... ► ilrestodelcarlino.it
Mtv chiude, ma il suo cuore batte ancora
I canali musicali di Mtv chiudono nel Regno Unito, ma l’eredità del canale resta: i vj e i videoclip... ► vanityfair.it
Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Contratto fino al 2027, subentra a Pagliuca
Empoli, 16 ottobre 2025 – Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Una scelta particolare... ► sport.quotidiano.net
Evacuato liceo a Pescara, emergenza sanitaria a scuola: 6 al pronto soccorso. Paura tra gli studenti: «Ho visto le mie amiche uscire piangendo»
Una docente e quattro studenti del liceo Marconi di Pescara sono stati trasferiti al pronto soccor... ► open.online
“Calci, pugni e quelle foto terribili!”. Pamela Genini, rivelazioni shoc. L’interrogatorio del fidanzato
L’attenzione mediatica è puntata sul carcere di San Vittore a Milano, dove l’interrogatorio di Gian... ► thesocialpost.it
Bao Publishing presenta HELEN DI WYNDHORN, il fantasy gotico scritto da Tom King con i disegni di Bilquis Evely e i colori di Matheus Lopes
Nella tenuta Wyndhorn, torna a vivere Helen, figlia di un prolifico scrittore di genere venuto trag... ► nerdpool.it
Inflazione ferma a settembre. Lieve frenata per gli aumenti del carrello della spesa: +3,1%
Inflazione a settembre leggermente più bassa, dello 0,2%, rispetto ad agosto. Ma sale dell’1,6% su ... ► ilfattoquotidiano.it
Riccione in lutto, addio all'ex ispettore capo della Polizia per un decennio anche consigliere comunale
La città di Riccione piange la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, consigliere comunale per diver... ► riminitoday.it
Guerre, Russia, Trump e politiche urlate. Parla Lorenzo Fontana
Abbiamo incontrato Lorenzo Fontana, presidente della Camera, sabato scorso alla festa del Foglio. C... ► ilfoglio.it
Dopo il carcere arriva la sorveglianza speciale: tre anni di restrizioni per l'autore degli incendi ai negozi per animali
Era stato in carcere per il duplice incendio al Robinson Pet Shop di Forlì. Dopo aver scontato la ... ► forlitoday.it
Halloween Park 2025: tre giorni di magia, paura e divertimento
Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, Pescara Fiere Pescara si trasforma nella capitale della paura c... ► ilpescara.it
Noemi e Luca di Moncalieri fanno il botto in televisione: sbanca Affari Tuoi e portano a casa 100mila euro
Noemi Melchionna, 32enne di Moncalieri titolare del negozio di abbigliamento online Glemi Shop, ha... ► torinotoday.it
La strategia di Oracle per l’Agentic AI: “È iniziata l’era dell’automazione intelligente”
Agenti protagonisti dell’AI World di Las Vegas. Il fondatore Larry Ellison: “Saranno ovunque: dagli... ► repubblica.it
Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”
Michelle Hunziker, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna, si racconta in un’intervista al “Cor... ► perizona.it
Como, Nessi interroga la giunta Rapinese sul piano scuole: “Servizi sacrificati e fondi a rischio”
Il consigliere comunale Vittorio Nessi ha presentato un’interrogazione alla Giunta di Como per chi... ► quicomo.it
Autobus pieno di turisti contro un palo, terrore in autostrada: incidente spaventoso, traffico paralizzato
Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A1, nei pressi di Orvieto, dove un bus turistico è ... ► thesocialpost.it
Camionista ucciso per una lite, l’indagato resta in carcere
È Iulian Alin Brujan, un cittadino di origini rumene di 47 anni, il camionista accusato di aver uc... ► trentotoday.it
Sembra Yamal, ma gioca in Serie D: Sall del Nardò è immarcabile
Alcune giocate di Ndiaga Sall, classe 2009 senegalese che gioca come attaccante esterno nel Nardò, n... ► video.gazzetta.it
Grecia, il Parlamento approva la giornata di lavoro di 13 ore | I sindacati: "È schiavitù"
Contrarie le opposizioni, che accusano il partito di maggioranza Nea Dimokratia di voler "smantellar... ► tgcom24.mediaset.it
Napoli, tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti per Napoli Eintracht Francoforte in Champions League
La Ssc Napoli ha comunicato che: “A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in v... ► ilnapolista.it
Il governo Lecornu sopravvive al voto di sfiducia
Il governo francese guidato da Sébastien Lecornu è sopravvissuto per pochi voti alla mozione di sfi... ► lettera43.it
Salerno, esecuzione di ordinanze misure cautelari personali: 18 indagati in carcere e 21 agli arresti domiciliari
Dalle prime ore dell’alba, personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno st... ► zon.it
Gabry Ponte annuncia il concerto evento San Siro Dance 2026, i biglietti
Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con San Siro... ► spettacolo.eu
Sicurezza, la Lega annuncia: "In arrivo 26mila euro ad Arezzo contro lo spaccio nelle scuole"
“In arrivo risorse per Arezzo volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nei pressi degli... ► arezzonotizie.it
C'è un motivo beauty per cui Kim Kardashian ha lanciato il perizoma dai finti peli pubici
Della serie fake it until you make it, ovvero fingi finché non ci riesci, come sua mamma le ha sempr... ► vanityfair.it
Vivi l’Età trasforma ottobre nel Mese dei Nonni
Con Vivi l’Età, Meritene celebra i nonni per tutto ottobre: matinée al cinema e iniziative per pro... ► lopinionista.it
Bagnoli, confronto tra Comune, associazioni e cittadini sul futuro dell’area
America’s Cup, bonifiche, bradisismo e accesso al mare: dalla Conferenza dei capigruppo emerge la vo... ► 2anews.it
Anna Falchi e la dieta: “Faccio il digiuno intermittente”
A pochi giorni dal suo ritorno in tv, Anna Falchi svela il segreto della sua bellezza in un’interv... ► perizona.it
Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina”
La scorsa notte la Russia ha dichiarato di aver condotto un massiccio attacco contro le infrastrutt... ► thesocialpost.it
Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente
Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente – La vicenda giudiziaria ... ► tvzap.it
Bisseck Inter, futuro incerto? Si apre un clamoroso scenario di calciomercato: possibile scambio con lui!
di Redazione Inter News 24Bisseck Inter, futuro incerto? Il tedesco valuta l’addio già a gennaio e i... ► internews24.com
Perché l’ombretto azzurro alla Monica Vitti è tornato alla ribalta
Portato alla ribalta da Monica Vitti negli anni Settanta, l’ombretto azzurro è diventato un vero e ... ► metropolitanmagazine
Addio ad Andrea: il giovane operaio di Paularo non ce l’ha fatta
Sono passati nove giorni dal grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Trieste, in cui... ► udinetoday.it
Papa Leone XIV alla Fao: “La fame deliberata nei conflitti è un crimine di guerra”
Il discorso del Papa è stato in spagnolo e si è concentrato sulla necessità di intervento in un set... ► ildifforme.it
Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel”
Ignazio Moser ha raccontato le ore che hanno preceduto la nascita della figlia Clara Isabel. Cecili... ► fanpage.it
Mirella, ritrovata dopo 27 anni: i genitori l'avevano segregata in casa dal 1998
Un caso sconcertante ha scosso l’opinione pubblica polacca: Mirella, una donna scomparsa nel 1998 a... ► ilgiornale.it
Femminicidio Pamela Genini, Soncin resta muto davanti al gip: «Non è lucido»
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio de... ► open.online
Herbert Ballerina è l’antidoto alla monotonia di cui Affari Tuoi aveva bisogno
La battuta sempre pronta, un ruolo poco definito che gli permette di intervenire quando vuole e una... ► fanpage.it
30 anni di Ipra: all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini
L’Ipra – istituto di psicologia relazione abruzzese – compie 30 anni. La sua storia, tra professio... ► ilpescara.it
Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live
di Redazione JuventusNews24Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cr... ► juventusnews24.com
Salerno, ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico
L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete ... ► zon.it
Novi Velia, l’ex Convento dei Celestini diventa polo per la creatività internazionale
Un nuovo centro dedicato ad attività artistiche, formazione e scambi internazionali per riportare ... ► salernotoday.it
Sinner, un arabo entra in campo: "Dammi quella", finisce male
Se in tv si è soliti esclamare “il bello della diretta”, nel tennis allora si può trasformare in “i... ► liberoquotidiano.it
Licenziamenti all'ex Sofim, l’impresa di pulizie lascia a casa 81 lavoratori
Sono stati licenziati in tronco gli 81 lavoratori impiegati da ‘Servizitaliani srl’, impresa di pu... ► foggiatoday.it
Bilancio Inter, è da record! Ecco cosa ha contribuito secondo l’analisi del Corriere dello Sport
di Paolo MoramarcoBilancio Inter, il Corriere dello Sport analizza il il risultato dell’assemblea de... ► internews24.com