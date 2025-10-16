VIDEO | Ex Sanderson un passo verso la rinascita | Comune e Comitato si incontrano per il futuro dell’area
Importante incontro tra una delegazione del Comitato Ex Sanderson e l’Amministrazione comunale per discutere le prospettive di riapertura dell’area alla cittadinanza. Al centro del confronto, le possibili soluzioni per restituire alla comunità uno spazio da anni chiuso, dopo la consegna dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il gran giorno è arrivato. Quello del primo passo verso la pace attraverso il rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi. Accoglienza trionfale e tappeto rosso per Trump alla Knesset dove ha parlato per oltre un’ora. A Sharm el-Sheikh, in Egitto, se - facebook.com Vai su Facebook