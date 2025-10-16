VIDEO | Ex Sanderson un passo verso la rinascita | Comune e Comitato si incontrano per il futuro dell’area

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante incontro tra una delegazione del Comitato Ex Sanderson e l’Amministrazione comunale per discutere le prospettive di riapertura dellarea alla cittadinanza. Al centro del confronto, le possibili soluzioni per restituire alla comunità uno spazio da anni chiuso, dopo la consegna dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

