VIDEO Altrocioccolato Guerri | Da anni uno dei grandi eventi dell' autunno in Umbria
Letizia Guerri, assessore al turismo, commercio e pari opportunità del Comune di Città di Castello “Altrocioccolato ha avuto la capacità, negli anni, di coinvolgere attivamente il tessuto commerciale e cittadino attraverso la riflessione su temi legati alla culturale della pace e dei diritti”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altrocioccolato, attese almeno 40mila persone - Altrocioccolato, in programma a Città di Castello dal 24 al 26 ottobre, compie 20 anni e annuncia un'edizione dai grandi numeri. Come scrive ansa.it