VIDEO Altrocioccolato Barcaioli | L' Umbria sceglie di rilanciare il commercio equo e solidale come propria azione politica
L'intervista a Fabio Barcaioli, assessore partecipazione, pace e cooperazione internazionale della Regione Umbria in occasione della presentazione di Altrocioccolato 2025""Sostenere le realtà umbre che costruiscono legami con i Paesi del Sud del mondo significa dare voce ad un territorio che non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
