Victoria' s Secret la sfilata 2025 | chi c' era e cosa è successo

Le ali degli angeli di Victoria's Secret sono tornate a volare nella notte del 15 ottobre, quando a Brooklyn è andato in scena lo show del famoso marchio di lingerie. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Victoria's Secret, la sfilata 2025: chi c'era e cosa è successo

Scopri altri approfondimenti

Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate di cancro. Ed è proprio in questo show che la modella fece il suo debutto in - facebook.com Vai su Facebook

La sfilata di Victoria's Secret è stata un successo perché riflette la società: puoi essere diverso, ma solo se appari in un certo modo - E uno show criticato l'anno precedente può trionfare quello successivo. Come scrive vogue.it

Victoria’s Secret Fashion Show: gli angeli sono tornati, e sono come ce li ricordavamo - Incursioni di inclusività in un panorama dove i canoni di bellezza rimangono gli stessi (irraggiungibili) di sempre ... Si legge su amica.it

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: quando e dove vedere la sfilata - Tutto pronto per il ritorno del Victoria's Secret Fashion Show, la sfilata- Da lettera43.it