Victoria' s Secret la sfilata 2025 | chi c' era e cosa è successo

Milleunadonna.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ali degli angeli di Victoria's Secret sono tornate a volare nella notte del 15 ottobre, quando a Brooklyn è andato in scena lo show del famoso marchio di lingerie. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

victoria s secret la sfilata 2025 chi c era e cosa 232 successo

© Milleunadonna.it - Victoria's Secret, la sfilata 2025: chi c'era e cosa è successo

Scopri altri approfondimenti

victoria s secret sfilataLa sfilata di Victoria's Secret è stata un successo perché riflette la società: puoi essere diverso, ma solo se appari in un certo modo - E uno show criticato l'anno precedente può trionfare quello successivo. Come scrive vogue.it

victoria s secret sfilataVictoria’s Secret Fashion Show: gli angeli sono tornati, e sono come ce li ricordavamo - Incursioni di inclusività in un panorama dove i canoni di bellezza rimangono gli stessi (irraggiungibili) di sempre ... Si legge su amica.it

victoria s secret sfilataVictoria’s Secret Fashion Show 2025: quando e dove vedere la sfilata - Tutto pronto per il ritorno del Victoria's Secret Fashion Show, la sfilata- Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Victoria S Secret Sfilata