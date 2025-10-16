Victoria’s Secret | gli angeli ritornano in passerella e con loro sfila per la prima volta Emily Ratajkowski

È tornato lo spettacolo che per oltre due decenni ha incarnato il sogno della sensualità americana. Il Victoria’s Secret Fashion Show 2025, ospitato al Pier 36 di New York e trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video, YouTube e TikTok, ha segnato un nuovo capitolo per il marchio. Un equilibrio tra memoria e rinnovamento, tra le ali di un tempo e la nuova grammatica dell’inclusività. Un cast tra passato e futuro. La passerella ha riunito volti leggendari e nuove protagoniste. Adriana Lima, Candice Swanepoel e Behati Prinsloo hanno riportato in scena il glamour degli anni d’oro, mentre Angel Reese, atleta di punta del basket americano, ha infranto i confini tradizionali diventando la prima sportiva professionista a sfilare come “angelo”. 🔗 Leggi su Panorama.it

