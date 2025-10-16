Victoria’s Secret Fashion Show | Gigi e Bella Hadid protagoniste Jasmine Tookes incinta
Il 15 ottobre, negli studi Steiner di Brooklyn, a New York, è andato finalmente in scena il Victoria’s Secret Fashion Show. Dopo settimane di anticipazioni diffuse dal brand sui social, il più sensuale degli eventi di moda ha illuminato la notte con un mix perfetto di fascino, e audacia. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: musica, luci, performance e, soprattutto, le modelle, che hanno sfilato con tutta la loro innata sicurezza. Sulla passerella si sono alternati volti storici e nuove proposte, a dimostrazione di come il brand abbia davvero intrapreso un percorso di rinnovamento. Ecco tutte le protagoniste. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate di cancro. Ed è proprio in questo show che la modella fece il suo debutto in - facebook.com Vai su Facebook
Victoria’s Secret Fashion Show: gli angeli sono tornati, e sono come ce li ricordavamo - Incursioni di inclusività in un panorama dove i canoni di bellezza rimangono gli stessi (irraggiungibili) di sempre ... Secondo amica.it
Victoria’s Secret Fashion Show: le top model sfilano in passerella - A Brooklyn in scena il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 che unisce supermodelle storiche e nuove icone della moda con ali, lustrini, coreografie e look audaci di lingerie ... Si legge su 105.net
Victoria’s Secret Fashion Show 2025, il ritorno del brand all’insegna della body positivity - Dopo una pausa dalle passerelle lunga sei anni, il brand di lingerie femminile ha ripreso a sfilare. Si legge su msn.com