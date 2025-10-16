Victoria’s Secret Fashion Show | Gigi e Bella Hadid protagoniste Jasmine Tookes incinta

Il 15 ottobre, negli studi Steiner di Brooklyn, a New York, è andato finalmente in scena il Victoria’s Secret Fashion Show. Dopo settimane di anticipazioni diffuse dal brand sui social, il più sensuale degli eventi di moda ha illuminato la notte con un mix perfetto di fascino, e audacia. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: musica, luci, performance e, soprattutto, le modelle, che hanno sfilato con tutta la loro innata sicurezza. Sulla passerella si sono alternati volti storici e nuove proposte, a dimostrazione di come il brand abbia davvero intrapreso un percorso di rinnovamento. Ecco tutte le protagoniste. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Victoria’s Secret Fashion Show: Gigi e Bella Hadid protagoniste, Jasmine Tookes incinta

