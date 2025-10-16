Victoria' s Secret Fashion Show 2025 | le foto più belle della sfilata con le top del momento
Tante le modelle storiche e iconiche del marchio di lingerie che sono tornate a calcare la passerella del famoso spettacolo di moda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate di cancro. Ed è proprio in questo show che la modella fece il suo debutto in - facebook.com Vai su Facebook
Victoria’s Secret Fashion Show: gli angeli sono tornati, e sono come ce li ricordavamo - Incursioni di inclusività in un panorama dove i canoni di bellezza rimangono gli stessi (irraggiungibili) di sempre ... Come scrive amica.it
La musica che ha suonato al Victoria's Secret Fashion Show - Per il secondo anno di fila, il Victoria's Secret Fashion Show è ruotato attorno a due cardini precisi: una selezione di modelle il più possibile inclusiva e una scaletta di esibizioni live tutta al f ... Segnala cosmopolitan.com
Jasmine Tookes apre il Victoria’s Secret Fashion Show con il pancione - Pelle ultra glowy, capelli effetto seta, curve da gravidanza e una self confidence che abbaglia ... Secondo iodonna.it