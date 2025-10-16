Gli Angeli sono tornati, e l’hanno fatto in grande stile: New York ha ospitato la sfilata di Victoria’s Secret Fashion Show 2025, con tutto il suo glam, i lustrini e le paillettes portati in passerella da alcune tra le più famose modelle del mondo. Dalle esordienti ai volti ormai conosciuti. Gli storici Angeli Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e Behati Prisloo sono tornati a sfilare indossando creazioni impalpabili e le iconiche ali, al loro fianco Bella e Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Joan Smalls e le esordienti Lila Moss, figlia di Kate Moss, e Barbie Ferreira, ex star di Euforia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Victoria’s Secret Fashion Show 2025: il trucco firmato da Pat McGrath