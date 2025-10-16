Victoria’s Secret Fashion Show 2025 il ritorno del brand all’insegna della body positivity
Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato. Dopo una pausa dalle passerelle lunga sei anni, il brand di lingerie femminile ha ripreso a sfilare. Dopo lo spettacolo del 2024 (che ha sancito il comeback), mercoledì 15 ottobre gli “angeli” hanno calcato la passerella di Brooklyn, New York. Tra loro c’erano top model come Bella e Gigi Hadid, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Irina Shayk e Alessandra Ambrosio, icone che per anni hanno rappresentato il volto del marchio statunitense. Il ritorno di Victoria’s Secret è però segnato da un punto di svolta: la diversità e l’inclusività. Il brand, infatti, ha cercato di fondare la sua rinascita su prodotti accessibili a tutti e tutte e sulla necessità di trasmettere la cultura della body positivity. 🔗 Leggi su Lapresse.it
