Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Victoria’s Secret Fashion Show è tornato. Dopo una pausa dalle passerelle lunga sei anni, il brand di lingerie femminile ha ripreso a sfilare. Dopo lo spettacolo del 2024 (che ha sancito il comeback), mercoledì 15 ottobre gli “angeli” hanno calcato la passerella di Brooklyn, New York. Tra loro c’erano top model come Bella e Gigi Hadid, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Irina Shayk e Alessandra Ambrosio, icone che per anni hanno rappresentato il volto del marchio statunitense. Il ritorno di Victoria’s Secret è però segnato da un punto di svolta: la diversità e l’inclusività. Il brand, infatti, ha cercato di fondare la sua rinascita su prodotti accessibili a tutti e tutte e sulla necessità di trasmettere la cultura della body positivity. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Victoria's Secret Fashion Show 2025, il ritorno del brand all'insegna della body positivity

