Vico Alleria al Teatro Palapartenope con Social Attack – Se i social sparissero domani?

Spettacolo.periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collettivo comico dei milioni di click torna a Napoli il 12 dicembre con uno show satirico, musicale e generazionale Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre al Teatro Augusteo, i Vico Alleria arrivano il 12 dicembre al Teatro Palapartenope con il nuovo spettacolo “Social Attack – Se i social sparissero domani?”: un unico appuntamento che promette ritmo, risate e qualche salutare stilettata all’iperconnessione che scandisce le nostre giornate. Guidato da Emanuel Ceruti – attore comico e tiktoker con oltre 1 milione di follower complessivi e più di 30 milioni di visualizzazioni mensili – il collettivo è tra i fenomeni più seguiti del web. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

vico alleria al teatro palapartenope con social attack 8211 se i social sparissero domani

© Spettacolo.periodicodaily.com - Vico Alleria al Teatro Palapartenope con “Social Attack – Se i social sparissero domani?”

Altri contenuti sullo stesso argomento

vico alleria teatro palapartenope“Social Attack”, il nuovo spettacolo dei Vico Alleria al Teatro Palapartenope di Napoli - Il collettivo di attori Vico Alleria tornano slul palcoscenico con uno spettacolo all'insegna del buon umore. Secondo msn.com

vico alleria teatro palapartenopeVico Alleria a Napoli con “Social Attack”: il 12 dicembre al Teatro Palapartenope - Il 12 dicembre Vico Alleria porta “Social Attack” al Teatro Palapartenope di Napoli. Da atomheartmagazine.com

vico alleria teatro palapartenopeVico Alleria in teatro con «Social Attack»: cosa accadrebbe se i social sparissero domani? - Il collettivo di comici Vico Alleria, guidato da Emanuel Ceruti e diventato un fenomeno virale con milioni di visualizzazioni sul web, arriva il 12 dicembre al Teatro Palapartenope di Napoli con il nu ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vico Alleria Teatro Palapartenope