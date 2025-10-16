Vico Alleria al Teatro Palapartenope con Social Attack – Se i social sparissero domani?
Il collettivo comico dei milioni di click torna a Napoli il 12 dicembre con uno show satirico, musicale e generazionale Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre al Teatro Augusteo, i Vico Alleria arrivano il 12 dicembre al Teatro Palapartenope con il nuovo spettacolo “Social Attack – Se i social sparissero domani?”: un unico appuntamento che promette ritmo, risate e qualche salutare stilettata all’iperconnessione che scandisce le nostre giornate. Guidato da Emanuel Ceruti – attore comico e tiktoker con oltre 1 milione di follower complessivi e più di 30 milioni di visualizzazioni mensili – il collettivo è tra i fenomeni più seguiti del web. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
